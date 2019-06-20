نتانياهو يدعو العالم إلى دعم واشنطن ضد ايران

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان أصدره مكتبه "الدول المحبة للسلام" إلى دعم الولايات المتحدة في الأزمة الأخيرة مع ايران، مشيرا الى أنه "خلال الساعات ال24 الأخيرة، كثفت إيران عدوانها ضد الولايات المتحدة وضدنا جميعا".
وأضاف "أكرر دعوتي كل الدول المحبة للسلام الى الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة في جهودها لوقف العدوان الإيراني. وإسرائيل تقف مع الولايات المتحدة في هذا الامر".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة استطلاع اميركية من طراز "غلوبال هوك" اثناء "اختراقها المجال الجوي الإيراني" قرب مضيق هرمز.
وأكد البنتاغون اسقاط القوات الإيرانية للطائرة المسيرة، إلا أنه أكد أنها كانت في الاجواء الدولية.
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