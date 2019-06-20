الرئيس العراقي يدعو رسميًا البابا الى زيارة بغداد

وجه الرئيس ​العراق​ي ​برهم صالح​ دعوة رسمية الى ​البابا​ فرانسيس لزيارة البلاد التي أعلنت النصر على تنظيم "داعش" قبل عام ونصف. وأعرب صالح خلال استقباله بطريرك بابل للكلدان الكاردينال مار ​لويس ساكو​ عن "ترحيبه بمبادرة قداسة بابا ​الفاتيكان​ فرنسيس ونيته زيارة العراق مهد الحضارة ومسقط النبي ابراهيم". وأوضح أن "هذه الزيارة لقداسته تكتسب أهمية تاريخية للشعب العراقي بكافة اطيافه عامة وللمسيحيين خصوصًا"، مؤكداً أهمية دور المسيحيين في بناء العراق لأنهم وسهموا في رقيه وحضارته". وكان البابا فرنسس قد أعلن الشهر الحالي عن رغبته في زيارة العراق العام المقبل.

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