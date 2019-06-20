المجلس الانتقالي السوداني: نأمل استئناف الحوار للوصول سريعا إلى حكومة بقيادة مدنية

أكّد ​المجلس العسكري​ الانتقالي في ​السودان​ "اننا نجدد التأكيد على أننا لم ننوِ فض الاعتصام"، مشيرًا إلى "أننا نأمل استئناف الحوار للوصول سريعًا إلى ​حكومة​ بقيادة مدنية".

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