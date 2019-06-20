التحالف العربي: الدفاعات الجوية السعودية تعترض وتدمر طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي ياتجاه جازان

أعلن ​التحالف العربي​ أن "الدفاعات الجوية ​السعودية​ تعترض وتدمر ​طائرة​ مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي ياتجاه ​جازان​"، مشيرًا إلى أن "نؤكد حقنا المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة مع هذه الأعمال العدائية لميليشيات الحوثي".

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