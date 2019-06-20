ترامب يعلن تعيين مارك اسبر وزيراً للدفاع مكان باتريك شاناهان

ذكرت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية "أ.ف.ب" أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أعلن عن تعيين مارك أسبر وزيراً للدفاع مكان ​باتريك شاناهان​".

وكان ترامب قد أعلن مؤخرًا عن تسمية مارك إسبر وزير الجيش الحالي وزيرًا جديدًا للدفاع بالوكالة بديلًا عن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، مشيرًا إلى أن "شاناهان أبلغني عدم نيته المضي قدمًا في إجراءات تعيينه بصورة دائمة ورفض منصب وزير الدفاع الأميركي لأسباب عائلية".

وأكّد ترامب أنه قرر "لذلك تسمية مارك إسبر وزيرًا للدفاع بالوكالة خلفًا لشاناهان".