كالامارد: انسحاب الرياض من مجلس حقوق الإنسان ستكون له آثار مسيئة اليها

أكّدت المحققة الأممية المكلفة بالتحقيق في مقتل الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي​ أغنيس كالامارد ،للتلفزيون العربي، أن "انسحاب ​الرياض​ من ​مجلس حقوق الإنسان​ ستكون له آثار مسيئة الى البلاد".

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