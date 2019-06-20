جورجيون هاجموا وفدا برلمانيا روسيا خلال زيارته الى تبليسي

هاجم جورجيون عضو ​مجلس الدوما الروسي​ سيرغي غافريلوف، خلال وجوده في عاصمة ​جورجيا​ تبليسي.

وأفادت وكالة "أنباء جورجيا" بأن "غافريلوف ترأس الوفد الروسي، إلى جلسة ​الجمعية البرلمانية​ المشتركة، التي عقدت في 20 حزيران في تبليسي".

وأشارت الى أن "غافريلوف جلس في مقعد رئيس برلمان جورجيا، بعد افتتاح الجلسة، ما أثار امتعاض نواب البرلمان الجورجي من الحزبين المعارضين، "جورجيا الأوروبية" و"​الحركة الوطنية​ الموحدة"، الذين غادروا القاعة احتجاجا على ذلك وهو ما تسبب برفع الجلسة".

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بعد ذلك، عاد الوفد الروسي إلى الفندق في وسط تبليسي. وعند مدخل المبنى، تجمعت حشود طالبت غافريلوف بالاعتذار علانية عن فعلته ومغادرة البلاد على الفور.

وحاول بعض المتظاهرين الدخول إلى المبنى وطلبوا مقابلة البرلماني الروسي بشكل شخصي.

وبعد ذلك، حضرت ​الشرطة​ إلى الفندق، ونقلت الوفد الروسي تحت حراستها، إلى ​حافلة​، وقذفت بعض المحتجين أعضاء الوفد بالزجاجات الفارغة ورشتهم ب​المياه​، بعد ذلك توجهت الحافلة نحو ​المطار​.