شبيب ضيف شرف في الجمعية العمومية للجمعية البرلمانية الأرثوذكسية

أقامت ​الجمعية البرلمانية​ الأرثوذكسية جمعيتها العمومية الـ 26، في تبليسى - ​جورجيا​، بعنوان "مساهمة النشاط البرلماني في فهم الظواهر الاجتماعية والسياسية المعاصرة"، حيث حل ​محافظ​ ​بيروت​ ​القاضي زياد شبيب​ ضيف شرف. وتتناول أعمال الجمعية "الإنجازات التكنولوجية وعولمة التجارة وتأثيرها على الوضعين السياسي والاجتماعي والمعاناة الاقتصادية في الدول النامية والاضطهاد الديني، فضلا عن عولمة السوق وتأليه المال". وتطرح "الإشكاليات المتعلقة بالنظم الحالية للديمقراطية البرلمانية ومدى قدرتها على استيعاب تغييرات واسعة النطاق تتعلق بالديمقراطية المباشرة ومدى قدرة البرلمانية المستقلة ان تصير الوسيط لتسوية الخلافات وحل المشكلات".

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