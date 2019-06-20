فياض: لا يكفي أن نقر قطع حساب واحد بل يجب أن يكون مترابطا مع القطوعات السابقة

أكّد عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​علي فياض​ أن "مشروع ​الموازنة​ كان لا يتيح ل​وزارة المال​ أن تقوم بدورها بشكل مناسب"، مشيرًا إلى "أننا دعونا الى زيادة النفقات الاستهلاكية لأن ذلك يؤدي الى توفير إلى واردات أكبر تساهم في خفض ​العجز​ الموجود".

ولفت فياض، في حديث تلفزيوني، إلى أنه "لا يكفي أن نقر قطع حساب واحد"، موضحًا أنه "ليكون هذا الإقرار حقيقيًا يجب أن يكون مترابط مع قطوعات الحساب الأخرى والسابقة".