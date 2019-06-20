أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن "مشروع الموازنة كان لا يتيح لوزارة المال أن تقوم بدورها بشكل مناسب"، مشيرًا إلى "أننا دعونا الى زيادة النفقات الاستهلاكية لأن ذلك يؤدي الى توفير إلى واردات أكبر تساهم في خفض العجز الموجود".
ولفت فياض، في حديث تلفزيوني، إلى أنه "لا يكفي أن نقر قطع حساب واحد"، موضحًا أنه "ليكون هذا الإقرار حقيقيًا يجب أن يكون مترابط مع قطوعات الحساب الأخرى والسابقة".
كانت هذه تفاصيل خبر فياض: لا يكفي أن نقر قطع حساب واحد بل يجب أن يكون مترابطا مع القطوعات السابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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