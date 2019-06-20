تحويل الطريق البحرية لتصبح وجهتها من جونيه بإتجاه بيروت اعتبارًا من الساعة 23:00

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأنها "تذكر المواطنين بتحويل ​الطريق البحرية​ لتصبح وجهتها من ​جونيه​ بإتجاه ​بيروت​ اعتبارًا من الساعة 23:00".

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