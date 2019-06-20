كيدانيان: من يتحدث عن السياحة دون إلمامه بالقطاع يضربه

أكد وزير ​السياحة​ ​أفيديس كيدانيان​ أنه "فعلا عندما يصل السائح الى ​المطار​ يعرف ان هناك روائح كريهة، لكن لا أبالغ انا لا أشمها"، مشيراً الى ان "93 بالمئة من الشركات التي أتت الى ​لبنان​ في المؤتمر الذي عقدناه، أعلنت أنها ستبرمج لبنان ضمن برامجها السياحية".

وفي حديث تلفزيوني له، اوضح كيدانيان "اننا نحن لأول مرة يكون لدينا تقييم دقيق لما هي تجربة السائح في لبنان"، لافتاً الى أنه "ابتداءا من 15 تموز المقبل سيكون هناك "ستنادات" يوضع عليهم "تابلت" يطلب من خلالها من السائح أن يعطي علامة لتجربته في لبنان"، مشيراً الى "اننا سننشر نتائج الدراسة".

وأكد أن "تقييم السائح لن يكون على ​المؤسسات السياحية​، بل على كل محطاته السياحية، لنعرف تقييم ما يرضي وما لا يرضي السائح، وهذا المشروع مجاني وهذه الفكرة للتقييم علميا".

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وأوضح كيدانيان أنه "​السنة​ الماضية كان لدينا 705 آلاف سائح اوروبي كانوا في لبنان العام الماضي، بينما في العام 2010 وصل عدد السواح الاجانب الى 500 ألف".

وأشار الى ان "السياسيين كلهم يتحدثون، ولكن من يتحدثون عن السياحة دون أن يكون لديهم إلمام في السياحة يضربون هذا القطاع في لبنان"، معتبراً ان "السائح الأوروبي لا مشكلة لديه بالخلاف بين ​سعد الحريري​ و​جبران باسيل​".

وعن ​الإغتراب اللبناني​، اعرب عن تصوره أن "هذه السنة سيكون هناك اقبال اكبر وذلك بسبب الامن وخطوط الطيارن المباشرة بأسعارها المقبولة".