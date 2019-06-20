علق عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، في حديث تلفزيوني على قرار منع المسلمين من الاستئجار في بلدة الحدث، قائلا: "نحن مع الحفاظ على الناس بأرضها ولكن يجب الإنتباه الى الحفاظ على الحياة الواحدة".

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كانت هذه تفاصيل خبر هاشم عن منع المسلمين من الاستئجار في الحدث: للتنبه الى الحفاظ على الحياة الواحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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