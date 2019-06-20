النشرة: توقيف رجل حاول إغتصاب إمراة في عرب صاليم

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ أن رجلا من التابعيّة السورية أقدم على محاولة اغتصاب سيدة سورية في حارة (آل نضر) في بلدة ​عربصاليم​، وأثناء محاولتها الدفاع عن نفسها والهروب، طعنها بيدها بواسطة آلة حادّة، وقد بادر عدد من شبّان البلدة إلى توقيفه وتسليمه للقوى الأمنية التي عملت بدورها على توقيف السيدة وزوجها حيث تجري معهم التحقيقات اللازمة.

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