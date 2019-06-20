داوود: ملتزمون بتحقيق أهداف المركز الدولي لعلوم الإنسان وإنجاحه

أكّد ​وزير الثقافة​ ​محمد داوود​، خلال رعايته حفل إطلاق أنشطة المركز الدولي لعلوم ​الانسان​ في جبيل بإشراف ​الأونيسكو​، أن "​وزارة الثقافة​ و​الاونيسكو​ ومجلس الإدارة ملتزمة بتحقيق أهداف المركز الدولي لعلوم الإنسان وإنجاحه، بالتعاون مع عواصم الثقافة في العالم، وتفعيل ريادة هذا المركز في احتضان الأبحاث والباحثين و​الطلاب​"، مشيرًا إلى أنه " قد لا نغالي إن كنا سنسعى الى تحقيق حلم المؤسسين: جامعة علوم الانسان لحوار الحضارات".

ورأى داوود أن "الهدف من إنشاء هذا المركز، هو إحياء حوار دائم بين حضارات ضفتي المتوسط والعالم. وهذا ليس بغريب دائم في جهود المخلصين وبرعاية ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​"، موضحًا أن "منذ ولادة الفكرة في سبعينيات القرن الماضي، كان الطموح من استحداث المركز أن يضطلع لبنان بدور ساحة التفاعل الانساني، وما يمثل منذ تاريخه القديم في الحرف والطباعة وجماعة النهضة، فلبنان المتعدد ضمن الوحدة، فكرا وثقافة وانفتاحا على حضارات الشرق والغرب، لعب في الماضي ويؤدي اليوم دور الرافعة الثقافية في مجالات الإبداع كافة".