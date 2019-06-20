أبو زيد: عودة النازحين الى بلادهم هو مطلب أساسي للجميع

شدد مستشار ​رئيس الجمهورية​ للشؤون الروسية ​​أمل أبو زيد​​، على أن "عودة ​النازحين​ الى بلادهم هو مطلب أساسي للجميع، ولكن أن نتوقع من الروسي أن يقوم هو بإعداد الخطة فيمكن أن يكون هناك معارضة للموضوع"، مشيرا الى أن "ما أكده لي رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ أن هناك تفهما من جميع المسؤولين على العمل اعادة النازحين ضمن المنطق الذي يضعه رئيس الجمهورية".

وأكد أبو زيد في حديث تلفزيوني أن "​موسكو​ تعرف ​حساسية​ الوضع ال​لبنان​ي وهي تهدف الى المساهمة في إيجاد خطوات عملية، وتعتبر أن ابإتصال المباشر بين لبنان وسوريت يسرع ويسهل العودة"، لافتا الى أن "​روسيا​ يمكن أن تؤكد أن مظلة لامان بالعودة موجودة، فهناك أرض واسعة بين الحدود يمكن أن نضع فيها مخيمات آمنة برعاية ​سوريا​ و​الشرطة العسكرية​ الروسية ضمن النطاق الجغرافي السوري".

وعن ​ترسيم الحدود​ واذا يمكن أن تشارك روسيا بهذا الملف، أوضح أبو زيد أن "لبنان يعمل على ترسيم الحدود بتوافق داخلي وسوريا دولة صديقة وليست بحاجة الى وسيط لترسيم حدودها معها".