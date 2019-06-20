أبو زيد: عودة النازحين الى بلادهم هو مطلب أساسي للجميع

شدد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل أبو زيد، على أن "عودة النازحين الى بلادهم هو مطلب أساسي للجميع، ولكن أن نتوقع من الروسي أن يقوم هو بإعداد الخطة فيمكن أن يكون هناك معارضة للموضوع"، مشيرا الى أن "ما أكده لي رئيس الجمهورية ميشال عون أن هناك تفهما من جميع المسؤولين على العمل اعادة النازحين ضمن المنطق الذي يضعه رئيس الجمهورية".
وأكد أبو زيد في حديث تلفزيوني أن "موسكو تعرف حساسية الوضع اللبناني وهي تهدف الى المساهمة في إيجاد خطوات عملية، وتعتبر أن ابإتصال المباشر بين لبنان وسوريت يسرع ويسهل العودة"، لافتا الى أن "روسيا يمكن أن تؤكد أن مظلة لامان بالعودة موجودة، فهناك أرض واسعة بين الحدود يمكن أن نضع فيها مخيمات آمنة برعاية سوريا والشرطة العسكرية الروسية ضمن النطاق الجغرافي السوري".
وعن ترسيم الحدود واذا يمكن أن تشارك روسيا بهذا الملف، أوضح أبو زيد أن "لبنان يعمل على ترسيم الحدود بتوافق داخلي وسوريا دولة صديقة وليست بحاجة الى وسيط لترسيم حدودها معها".
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