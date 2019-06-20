الحسن شاركت بحفل تخريج طلاب جامعة بيروت العربية فرع طرابلس

لفتت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ خلال حفل تخريج طلاب ​جامعة بيروت العربية​ فرع ​طرابلس​

الى أن "هذه الجامعة هي جامعة العرب وتاريخها حافل بالمحطات العربية ساهمت بتكوين الوعي العربي والهوية العربية".

وأعربت الحسن عن أملها بأن "نفنح ​المدارس​ لنقفل سجونا فبالعلم نكافح الحرب"، مشيرة الى أن "احتفالنا اليوم في طرابلس التي صُبغت في عيدها بالدم وهي نفسها التي تخرج شبابا سلاحهم العلم والثقافة لا ​السلاح​ و​العنف​".

وأضافت: "كم نحن بحاجة اليوم أن نحول القيم الى افعال كل على مستواه والمسؤوليات التي يتولاها"، متوجهة الى الخريجين، قائلة: "لا تتوقفوا عن العلم والشهادة التي اخذتوها اليوم ليست سوى محطة في رحلة علم الانسان".