الحسن شاركت بحفل تخريج طلاب جامعة بيروت العربية فرع طرابلس

لفتت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن خلال حفل تخريج طلاب جامعة بيروت العربية فرع طرابلس
الى أن "هذه الجامعة هي جامعة العرب وتاريخها حافل بالمحطات العربية ساهمت بتكوين الوعي العربي والهوية العربية".
وأعربت الحسن عن أملها بأن "نفنح المدارس لنقفل سجونا فبالعلم نكافح الحرب"، مشيرة الى أن "احتفالنا اليوم في طرابلس التي صُبغت في عيدها بالدم وهي نفسها التي تخرج شبابا سلاحهم العلم والثقافة لا السلاح والعنف".
وأضافت: "كم نحن بحاجة اليوم أن نحول القيم الى افعال كل على مستواه والمسؤوليات التي يتولاها"، متوجهة الى الخريجين، قائلة: "لا تتوقفوا عن العلم والشهادة التي اخذتوها اليوم ليست سوى محطة في رحلة علم الانسان".
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