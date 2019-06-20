أكد رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب ان تعليقا على اقتراح اساتذة الجامعة اللبنانية بإستكمال العام الدراسي في بداية أيلول أنه "أكيد لا! فهناك طلابا لديهم ارتباطات خارجية، واذا شخص تخرج ويريد ان يكمل خارج لبنان، أو يريد ان يقوم بتدريب (ستاج)، فهذا الامر في الخارج لا يسير على الطريقة اللبنانية".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح أيوب أنه "اذا كان هناك استاذا يريد التخلف عن عمله حقه الديمقراطي ان يتخلف، وأنا ملزم كإدارة أن أجد البدائل".
كانت هذه تفاصيل خبر أيوب تعليقا على اقتراح استكمال العام الدرسي في ايلول: هناك طلاب لديهم ارتباطات خارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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