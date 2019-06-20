المجلس الرعوي في أبرشية البترون المارونية احيا خميس الجسد

أحيا المجلس الرعوي - اللجنة الروحية في قطاع التلاقي والحوار في أبرشية ​البترون​ المارونية ​خميس الجسد​ وأقيمت مسيرة مع القربان المقدس انطلقت من كنيسة مار نوهرا في سمار جبيل، مرورا برعية مراح شديد، وصولا الى كنيسة مار سابا - إده وتقدم القربان كهنة رعايا القطاع إيلي سعاده، جورج واكيم ومرسيلينو عسال وشارك فيها أهالي رعايا القطاع.

وفي ختام المسيرة التي تخللها محطات استقبال للقربان بالبخور والورود اقيم قداس في كنيسة مار سابا.