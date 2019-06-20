الاتحاد الأوروبي: اجتماع بين فرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا وايران في 28 الشهر الجاري في فيينا

أكّد ​الاتحاد الأوروبي​ أن "اجتماعًا بين ​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​بريطانيا​ و​الصين​ و​روسيا​ و​ايران​ سيعقد في 28 من الشهر الجاري في ​فيينا​"، مشيرًا إلى أن "هدف لقاء فيينا هو محاولة تخطي العقوبات الأميركية للحفاظ على الاتفاق النووي".

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