ظريف: الطائرة الأميركية المسيرة أقلعت عند الساعة 00:14 من منتصف ليل أمس من الامارات

كشف وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ أن "الطائرة الأميركية المسيرة أقلعت عند الساعة 00:14 من منتصف ليل أمس من ​الامارات​ بتقنية التخفي"، مشيرًا إلى أن "اسقاط الطائرة بالقرب من جبل مبارك حدث عند الساعة الرابعة وخمس دقائق فجراً".

ولفت إلى أن "أجزاء من الطائرة الأميركية المسيرة سقطت في مياهنا الإقليمية وهي بحوزتنا الآن".