مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على مشروع قانون يمنع مبيعات السلاح للسعودية

صوت مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون لمنع بيع أسلحة أميركية للسعودية وغيرها من الحلفاء العرب. وايد مجلس الشيوخ بأغلبية 53 مقابل 45 صوتا ثلاثة قرارات تمنع مبيعات الأسلحة البالغة قيمتها 8,1 مليارات دولار والتي تم اعلانها في وقت سابق هذا العام، بعدما أخذ عدد من الجمهوريين صف الديمقراطيين.

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