نفت مصادر "​النشرة​" ما يتم تداوله عن وقوع إشكال في منطقة ​بئر العبد​- الضاحية الجنوبية، ما أدى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكدة أن الخبر عار من الصحة

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـLBC: لا صحة لخبر وقوع قتلى وجرحى في اشكال فير بئر العبد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.