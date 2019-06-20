شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تطاول أردوغان على مصر.. مفكر إماراتى للمصريين: لا تنزلوا لمستوى الطفيليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد على محمد الشرفاء الحمادى المفكر الإماراتى، موقف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وتطاوله على الدولة المصرية ودفاعه المستميت عن جماعة الإخوان الإرهابية.

ودعا "الشرفاء" فى تصريحات خاصة، جموع الشعب المصرى بتجاهل تصريحات أردوغان المسيئة لمصر، قائلا :"لو كل كلب عوى رميته حجرا ..ستصبح الأحجار الكيلو بدولار، فلا ننجرف إلى المستنقعات نغرق فيها ونترفع عن المهاترات".

وتابع، "مستوى مصرى ومكانتها التاريخية والحضارية والدولية لا تسمح لها بالنزول لمستوى الطفيليات بل ترتقى بالإهمال عما يرددون من آكاذيب وافتراءات ويكفيهم ما لديهم من حقد وغل يأكل اجسادهم ويوتر أعصابهم ويرعبهم كابوس قيادة مصر فى منامهم وذلك يكفى فهم يعاقبون أنفسهم بأنفسهم ويحترقون فى نار الغضب والاحتقان".

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