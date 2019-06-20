صور| وكيل "صحة الشرقية" يُكرم المتميزين في مسابقة مستشفى القنايات المركزي

محمد اسماعيل - القاهرة - محافظات – الخليج 365:

كرم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية المتميزين في مسابقة أجريت للعاملين في مستشفى القنايات المركزي.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية لسير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمرضي في أقسام المستشفى.

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وشهد "مسعود" حفل التكريم الذي أقيم اليوم الخميس، بحضور عصام أبو الفتوح نقيب الصيادلة في الشرقية، ورحاب عبد الحي مدير عام إدارة الصيدلة، وفاطمة حبيب مدير التفتيش الصيدلي.

وكرم وكيل الوزارة الدكتورة نشوى صبري نائب المدير للصيادلة، والدكتور محمد إمام نائب مدير المستشفى، والدكتورة الشيماء عطية الحاصلة على لقب الصيدلي الأول والصيدلية المثالية في المسابقة، بالإضافة إلى الصيادلة المتميزين (صيدلية القرارات الوزارية والتأمين الصحي، والاستقبال والكلي، وصيدلية النساء).

كما شهد الحفل تكريم مسئولة الإعلام ومكتب العلاقات العامة والمكتب الفني، وقسم الجودة، وقسم مكافحة العدوى، وقسم السلامة والصحة المهنية، وقسم الترصد، وقسم التدريب، وقسم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، ولجنة الجرد على الصيدليات.