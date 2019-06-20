محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ)

أصيب عشرة أشخاص بجراح، اليوم الخميس، إثر إطلاق الرصاص خارج أحد النوادي الليلية بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وذكرت شبكة / فوكس نيوز/ الإخبارية الأمريكية أن الضحايا من مرتادي النادي الليلي، حيث نقلوا جميعا إلى المستشفيات للعلاج.

ولم تتوافر- حتى الآن - أية تقارير عن طبيعة الحادث انتظارا للانتهاء من نتائج التحقيقات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 10 أشخاص بعد إطلاق نار بولاية بنسلفانيا الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.