إصابة 10 أشخاص بعد إطلاق نار بولاية بنسلفانيا الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ)
أصيب عشرة أشخاص بجراح، اليوم الخميس، إثر إطلاق الرصاص خارج أحد النوادي الليلية بولاية بنسلفانيا الأمريكية.
وذكرت شبكة / فوكس نيوز/ الإخبارية الأمريكية أن الضحايا من مرتادي النادي الليلي، حيث نقلوا جميعا إلى المستشفيات للعلاج.
ولم تتوافر- حتى الآن - أية تقارير عن طبيعة الحادث انتظارا للانتهاء من نتائج التحقيقات.
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