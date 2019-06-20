الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا ستة أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب ا)

وافق الاتحاد الاوروبي اليوم الخميس على مد أجل العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب دورها فى الصراع الدائر فى شرق أوكرانيا والقرم، ستة أشهر.

وقال بربن أمان ، المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، فى تغريدة اليوم " لقد تم تمرير الموافقة على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا بالإجماع لمدة ستة أشهر، بسبب القصور فى تطبيق اتفاقيات منسك" فى إشارة إلى اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه فى عام 2015.

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وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على العقزوبات فى البداية في يوليو 2014 فى ضوء قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم ودعمها للإنفصاليين فى شرق أوكرانيا.

وربط الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات بإحراز تقدم فى تطبيق اتفاق منسك، الذى يدعو لوقف فورى لإطلاق النار، وسحب الجانبين الأسلحة الثقيلة من جبهة القتال فى شرق أوكرانيا.

ووافق قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس على تمديد مجموعة منفصلة من العقوبات ضد القرم وسيفاستوبول لمدة عام آخر.