الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد جولة شملت بيلاروسيا ورومانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أرض الوطن اليوم بعد جولة أوروبية شملت كلا من بيلاروسيا ورومانيا.
صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
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