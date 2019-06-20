الحزب الجمهوري الأمريكي يطالب وزارة العدل باعتبار قناة الجزيرة «عميلًا أجنبيًا»

أرسل أعضاء من الحزب الجمهوري الأمريكي،رسالة إلى وزارة العدل، مطالبين فيها تسجيل قناة «الجزيرة» كعميل أجنبي.

وكتبت الرسالة باسم ستة أعضاء في الحزب الجمهوري وعضوين اثنين آخرين في الكونجرس، طلبوا إعادة النظر في ما إذا كان يجب تسجيل قناة «الجزيرة» كعميل أجنبي.

وجاء في الرسالة: «الجزيرة أداة مراسلة تابعة للحكومة القطرية»، ونطلب من

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وزارة العدل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ قانون في تسجيل العملاء الأجانب.

وردت «الجزيرة» على هذه الرسالة للصحيفة «واشنطن إكزامينر»، أن القناة ليست ملكية قطر وأن تقاريرها ليست موجهة أو خاضعة لسيطرة الحكومة القطرية ولا تعكس أي وجهة نظر حكومية.

وأضافت القناة، لذلك تسجيل الجزيرة كعميل أجنبي غير ضروري.

وتوصل شركة الإعلام «الجزيرة»، التي تمولها قطر ومقرها الدوحة، الأخبار إلى مئات الملايين من الأشخاص حول العالم من خلال مواقعها الإلكترونية ومحطاتها باللغة العربية والقنوات الفضائية والجهود الرقمية المتنامية. وعلى الرغم من أن قناة «الجزيرة أمريكا» قد أغلقت مؤخرًا، إلا أن للشركة موقعا الكترونيا AJ + تبث عبره مقاطع الفيديو على فيسبوك وإنستجرام وتويتر ويوتيوب، ومقره في عاصمة الولايات المتحدة واشنطن.