الجبير : إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فسيؤدي ذلك إلى رد فعل قوي جداً

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير، إنه إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فسيؤدي ذلك إلى رد فعل "قوي جدًا جدًا".
وأضاف الجبير - في لقاء صحفي مع عدد من وسائل الإعلام العربية والدولية، على هامش زيارة رسمية يقوم بها حاليا للعاصمة البريطانية لندن، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس - قائلاً "نحتاج للتهدئة في المنطقة لكن لا نستطيع ذلك مع تسبب إيران بالكثير من الأذى"،
وأكد الجبير أن المملكة العربية السعودية تتشاور مع الحلفاء لتأمين الممرات المائية، وتبحث في خيارات متعددة، مشيرًا إلى أن هناك أدلة كافية على أن إيران تقف وراء الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط، وأن اعتداءات إيران على طريق الملاحة البحرية تؤثر
وفيما يتعلق بالتأثير على مواقف الدول العظمى، قال الجبير إنه من السخف تصور أن يحاول أي طرف جر قوى عظمى لحرب مع إيران.
وحول الحكم القضائي الصادر من المحكمة العليا البريطانية القاضي بمراجعة تراخيص بيع السلاح للسعودية، أوضح الجبير أن الحكم البريطاني بشأن مبيعات الأسلحة مسألة إجرائية وشأن داخلي.
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