ترامب: الرد على إيران ستكتشفونه قريبًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته لا يمكنها الحديث علنًا عن الرد الأمريكي المتوقع على إيران وأنه سيتم اكتشاف ذلك قريبًا.
وشدد ترامب - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم/الخميس/ - أن ما حدث سوف يعكرالصفو وأن بلاده لن تلتزم الصمت إزاء إسقاط إيران للطائرة المسيرة الأمريكية بالقرب من مضيق هرمز.
وأشار ترامب إلى أنه "لا يشعر بأن إدارته تدفعه نحو الصراع بل تفعل
وكان الرئيس الأمريكي قد أكد - في وقت سابق اليوم في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر - أن "إيران ارتكبت خطأ فادحًا"، فيما يخص إسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز.
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