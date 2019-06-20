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جوتيريش يحذر من التصعيد إثر إسقاط إيران طائرة أمريكية

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش، عن "قلقه الشديد" تجاه تصعيد الوضع في منطقة الخليج إثر إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة.

 

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة للصحفيين: "الأمين العام قلق للغاية ويحذر من تصعيد الموقف. لا يمكن للعالم أن يسمح بصراع عسكري في هذه

المنطقة".

 

وأضاف دوجاريك: "يدعو (الأمين العام) جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع".

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وعندما سئل عن التحقيق في الحادث، قال المتحدث باسم الأمين العام إنه "يجب إثبات كل الحقائق"، مضيفا أنه حاليا

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يتم النظر في هذه المسائل "من قبل جميع الأطراف"، مشيرا إلى أنه سيرى ما إذا كانت الأمم المتحدة قد تلقت أي شكاوى بشأن الحادث من جانب الولايات المتحدة أو إيران.

 

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر اليوم الخميس في محافظة هرمزكان جنوبي إيران.

من جانبها، نفت وزارة الدفاع الأمريكية اختراق أي طائرة تابعة لها الأجواء الإيرانية، مؤكدة أنها أسقطت فوق المياه الدولية.

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