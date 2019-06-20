البحرين تدين وتستنكر بشدة إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة

أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لقيام إيران بإسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي في الأجواء الدولية في منطقة مضيق هرمز، في عمل عدواني وتصعيد خطير غير مبرر من قبل الحرس الثوري الإيراني يستهدفسلامة وحرية الملاحة الدولية وأمن واستقرار دول وشعوب المنطقة.
وشددت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية /بنا/ - على وقوف البحرين التام إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية
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