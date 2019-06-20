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البحرين تدين وتستنكر بشدة إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة

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أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لقيام إيران بإسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي في الأجواء الدولية في منطقة مضيق هرمز، في عمل عدواني وتصعيد خطير غير مبرر من قبل الحرس الثوري الإيراني يستهدف

سلامة وحرية الملاحة الدولية وأمن واستقرار دول وشعوب المنطقة.

 

وشددت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية /بنا/ - على وقوف البحرين التام إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية

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والتضامن بكل قوة مع مساعيها المتواصلة وجهودها الملموسة والمقدرة الهادفة لترسيخ الأمن والسلام في المنطقة، مؤكدة ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسئولياته والتصدي بكل حسم لكافة التصرفات والممارسات الإيرانية غير المسئولة ووقف انتهاكاتها المتكررة لكل القوانين والأعراف الدولية، ومحاولاتها لعرقلة أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وزعزعة الأمن والسلم الدوليين.
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