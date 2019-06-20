مقتل وإصابة ثلاثة عناصر من "داعش" غرب الأنبار

أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن قتل وجرح ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "اللواءين 13 و18 بالحشد

أطلقا عملية أمنية واسعة بالصحراء الغربية للأنبار أسفرت عن مقتل أحد عناصر (داعش) وجرح اثنين اخرين"، مشيرًا إلى تدمير أربع مضافات وثلاث عجلات تابعات لعناصر التنظيم والاستيلاء على أخرىمعدة للتفخيخ في منطقة قرى الجغايفة مقابل ناحية عكاشات.



وأضاف مصلح أن العملية حققت أهدافها المرسومة ولاسيما مع وجود أهداف متحركة وثابتة في المنطقة المذكورة، لافتًا إلى أن العملية ساعدت بإنهاء مخطط استهداف عدد من مناطق غرب الانبار كقضاء القائم وعكاشات،كما أن العملية ستستمر لحين انهاء وجود خلايا داعش الاجرامي.