استقبل رئيس الجمهورية التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الخميس، بقصر قرطاج، نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأوضح نبيل بفون أن اللقاء استعرض استعدادات الهيئة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة خاصة في ظل التنقيحات الجديدة للقانون الانتخابي التي صادق عليها
وأكد "بفون" جاهزية الهيئة لإنجاح الاستحقاقات القادمة، مشيرًا إلى الصعوبات المحتملة في تفعيل التعديلات الجديدة قبل فترة وجيزة من فتح باب الترشحات.
كانت هذه تفاصيل خبر السبسى يبحث مع رئيس هيئة الانتخابات جاهزية إنجاح الاستحقاقات القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.