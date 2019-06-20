السبسى يبحث مع رئيس هيئة الانتخابات جاهزية إنجاح الاستحقاقات القادمة

استقبل رئيس الجمهورية التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الخميس، بقصر قرطاج، نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأوضح نبيل بفون أن اللقاء استعرض استعدادات الهيئة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة خاصة في ظل التنقيحات الجديدة للقانون الانتخابي التي صادق عليها

مجلس نواب الشعب أخيرًا.



وأكد "بفون" جاهزية الهيئة لإنجاح الاستحقاقات القادمة، مشيرًا إلى الصعوبات المحتملة في تفعيل التعديلات الجديدة قبل فترة وجيزة من فتح باب الترشحات.