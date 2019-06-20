ارتفاع حصيلة قتلى حادث تحطم حافلة شمالي الهند إلى 42

ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية أن حصيلة الضحايا؛ جراء حادث تحطم حافلة بمنطقة "كولو" الجبلية في ولاية "هيماشال براديش" شمالي البلاد ارتفعت إلى 42 قتيلًا وإصابة 30 آخرين بجروح. شمالي البلاد ارتفعت إلى 42 قتيلًا وإصابة 30 آخرين بجروح. وأشارت القناة إلى أنه من المتوقع ارتفاع حصيلة القتلى حيث إن العديد من المصابين يرقدون في حالات حرجة.

كانت الحافلة تقل على متنها أكثر من 60 شخصًا عندما وقع الحادث، ومازالت عمليات الإغاثة جارية.

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