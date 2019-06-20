الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد روسيا 12 شهراً على خلفية "القرم"

مدّد الاتحاد الاوروبي خلال قمة في بروكسل اليوم الخميس، لفترة جديدة تستمر 12 شهراً، سلسلة عقوبات كان فرضها على موسكو رداً على "ضم روسيا لشبه جزيرة القرم وسيباستوبول بشكل غير قانوني".

وتحظر هذه "القيود" خصوصاً الاستثمارات في شبه الجزيرة واستيراد الاتحاد لمنتجاتها، وهي تنطبق على المواطنين الأوروبيين والشركات، التي مقارها في الاتحاد الأوروبي.

وأورد القرار، الذي اتخذته الدول الـ28 أنه "لا يسمح لأي أوروبي أو شركة مقرها في الاتحاد بأن يتملك أملاكاً عقارية أو كيانات في القرم، وبأن يمول شركات في القرم أو يقدم خدمات" إليها.

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وأضاف أن "الخدمات المرتبطة بالأنشطة السياحية في القرم أو سيباستوبول، وخصوصاً السفن السياحية الأوروبية لا تستطيع أن تتوقف في موانئ شبه جزيرة القرم، إلّا في حال الطوارئ".

وفرضت أيضاً قيوداً على تصدير "بعض السلع والتكنولوجيات الموجهة إلى شركات في القرم أو التي ستستخدم في القرم" في مجالات النقل والمواصلات والطاقة.

ولا يعترف الاتحاد الاوروبي بضم روسيا للقرم وسيباستوبول العام 2014، ويعتبر الأمر "انتهاكاً للقانون الدولي".

وتبنى مذاك سلسلة إجراءات بينها العقوبات، التي مدّدها اليوم، إضافة إلى عقوبات اقتصادية تستهدف بعض القطاعات في الاقتصاد الروسي وتسري حتى نهاية يوليو 2019.