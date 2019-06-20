هانت وجونسون المرشحان الأخيران لزعامة حزب المحافظين البريطاني

قال حزب المحافظين البريطاني، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية جيريمي هانت وبوريس جونسون هما المرشحان الأوفر حظاً، والمتنافسان الأخيران في السباق على خلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد تصويت من المشرعين المحافظين.

وفاز هانت اليوم الخميس، خلال جولة خامسة وأخيرة من التصويت على الترشح للمنصب ضد مايكل جوف وزير البيئة البريطاني.

وحصل هانت في الجولة الخامسة والأخيرة من التصويت، والذي جرى بين أعضاء كتلة حزب المحافظين اليوم الخميس، على 77 صوتاً مقابل حصول مايكل جوف على 75 صوتاً.

ويعتبر جونسون المرشح الأوفر حظاً، لأنه حصل مجدداً على 160 صوتاً من أصوات الحزب سابقاً بذلك بقية المرشحين.

من المقرر أن يدخل كلّ من جونسون وهانت الآن جولة إعادة نهائية يقول فيها أعضاء الحزب كلمتهم الأخيرة.

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ويتقرر مع نهاية الشهر المقبل يوليو، من هو رئيس الحزب الجديد، ومن ثم رئيس الوزراء الجديد في بريطانيا. وسيقدم المرشحان نفسيهما إلى مؤتمرات الحزب الإقليمية في 15 لقاء. ويعتبر جونسون محبوباً من قواعد الحزب بصورة طاغية.

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يذكر أن وزيرة بارزة في حكومة المحافظين برئاسة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، حثّت المرشح الأوفر حظاً بوريس جونسون، اليوم، على رفض "التلاعب" بالسباق على الفوز بزعامة الحزب خلفاً ماي.

وناشدت وزيرة العمل والمعاشات، أمبر رود، جونسون، اليوم الخميس، عقب تقارير تفيد بأن معسكره يفضل جولة إعادة مع وزير الخارجية جيريمي هانت في سباق قيادة الحزب، داعية بعض المؤيدين إلى اعطاء أصواتهم لهانت.