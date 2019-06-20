ترامب يقول للصحفيين: "ستعرفون قريبا" كيف سترد أمريكا على إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين يوم الخميس ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران ردا على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة ”ستعرفون قريبا“.



ووصف ترامب، في تصريحات للصحفيين قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تصرف إيران بأنه ”خطأ جسيم“ لكنه ابقى الباب مفتوحا أمام إمكانية إجراء محادثات مع إيران.



وقال ترامب أيضا إن إدارته لديها وثائق بأن الطائرة المسيرة كانت تحلق فوق المياه الدولية لا فوق الأراضي الإيرانية مثلما قالت طهران.



من جانبه أعتبر نائب الرئيس الأميركي السابق والمرشح إلى رئاسة البيت الأبيض جو بايدن الخميس أنّ سياسة الرئيس دونالد ترامب لاحتواء إيران "كارثية"، ورأى أنّ "ابتعاد" الملياردير الجمهوري "عن الدبلوماسية" جعل "الصراع العسكري أكثر ترجيحاً".



وقال بايدن في بيان، وهو أحد المرشحين ضمن انتخابات الحزب الديموقراطي التمهيدية للسباق إلى البيت الأبيض، إنّ ترامب "أخفق" في حماية "مصلحتين أميركيتين حيويتين في الشرق الأوسط، (هما) منع إيران من الحصول على سلاح نووي وضمان استقرار إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز".



وحذّر السياسي الأميركي الديموقراطي من أنّ "آخر شيء نحن في حاجة إليه هو حرب جديدة في الشرق الأوسط"، وذلك بعدما أعلنت واشنطن إرسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى الخليج للرد على الهجمات البحرية قرب مضيق هرمز. واتهمت واشنطن إيران بتنفيذ هذه الهجمات، الأمر الذي نفته الأخيرة.



المصدر: رويترز+ فرانس برس