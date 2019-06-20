كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الكولومبي: الجماعات المسلحة الكولومبية تجند الفنزويليين اليائسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقًا لخمس قادة عسكريين كولومبيين ذكروا تسرب أزمة فنزويلا عبر الحدود إلى كولومبيا حيث يقوم المتمردون الماركسيون والقوات شبه العسكرية اليمينية بتجنيد المهاجرين لتعزيز صفوفهم.

حيث لا يزال العنف يتصاعد في كولومبيا على الرغم من اتفاق السلام لعام 2016 مع متمردي فارك اليساريين، والذي يهدف إلى إنهاء خمسة عقود من الصراع.

كما يقاتل مقاتلو فارك المنشقون، وجيش التحرير الوطني المتمرد (ELN) والقوات شبه العسكرية اليمينية وعصابات تهريب المخدرات بعضهم البعض والجيش.

وفقًا للمسؤولين العسكريين ومسؤولي حقوق الإنسان والمهاجرين أنفسهم وحرصًا على المجندين، تستهدف هذه الجماعات المسلحة الفنزويليين وهم يعبرون الحدود التي يسهل اختراقها والتي يبلغ طولها 2219 كيلومترًا عند المعابر الحدودية غير القانونية.

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وقال خمسة قادة عسكريين لرويترز إن ما يصل إلى 30٪ من المتمردين في المنطقة الحدودية الشرقية لكولومبيا هم فنزويليون، على استعداد لحمل السلاح مقابل الغذاء والدفع.

وقال الكولونيل أرنولفو تراسلافينا، القائد العسكري لوحدة خاصة تقاتل الجماعات المسلحة في ولاية أراوكا الواقعة على الحدود الشرقية لكولومبيا: "تجنيد الفنزويليين يحدث". "صفوف الجماعات المسلحة غير الشرعية آخذة في الازدياد، إنه تهديد كبير لكولومبيا ".

وقال القادة إن حوالي 10٪ من المقاتلين على المستوى الوطني هم فنزويليون. استندت تقديراتهم إلى معلومات من المخبرين والمهربين والمتمردين الأسرى والمقيمين.

وقال الجنرال لويس فرناندو نافارو رئيس الجيش الكولومبي والمتحدث باسم الحكومة بشأن هذه المسألة لرويترز إن الجماعات المسلحة كانت تستهدف الفنزويليين لأن تجنيدهم أسهل من الكولومبيين.

