كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تدرس تطبيق عقوبات على تركيا بشأن "إس-400" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكية كلارك كوبر، أن بلاده تدرس تطبيق مجموعة كاملة من العقوبات ضد تركيا بسبب شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".
وقال كوبر في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "الوزير بومبيو يبحث بشكل عميق ومتسع ما يمكن تطبيقه من عقوبات على تركيا".
وتلوح واشنطن بوقف إمداد تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بمقاتلات "إف 35"، إذا لم تتراجع عن صفقة الصواريخ الروسية، وتقول إن الصواريخ الروسية (إس 400)، لا يمكنها التكامل مع المنظومات الدفاعية الغربية.
وتقول واشنطن إن شراء تركيا للصواريخ الروسية يمثل خطورة كبيرة على المقاتلات الأمريكية، إذا حصلت تركيا على كلاهما.