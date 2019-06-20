كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تدرس تطبيق عقوبات على تركيا بشأن "إس-400" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكية كلارك كوبر، أن بلاده تدرس تطبيق مجموعة كاملة من العقوبات ضد تركيا بسبب شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وقال كوبر في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "الوزير بومبيو يبحث بشكل عميق ومتسع ما يمكن تطبيقه من عقوبات على تركيا".

وتشهد العلاقات بين البلدين توترا كبيرا بسبب صفقة صواريخ "إس — 400" التي تعاقدت تركيا على شرائها من روسيا.

وبينما تصر أنقرة على حقها في الحصول على الصواريخ الروسية، تعارض واشنطن تلك الصفقة، وتحاول الضغط على أنقرة لإيقافها.

وتلوح واشنطن بوقف إمداد تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بمقاتلات "إف 35"، إذا لم تتراجع عن صفقة الصواريخ الروسية، وتقول إن الصواريخ الروسية (إس 400)، لا يمكنها التكامل مع المنظومات الدفاعية الغربية.

وتقول واشنطن إن شراء تركيا للصواريخ الروسية يمثل خطورة كبيرة على المقاتلات الأمريكية، إذا حصلت تركيا على كلاهما.