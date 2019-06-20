كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السعودية تدمر طائرة مسيرة أطلقتها الحوثين باتجاه مطار جازان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه جازان جنوب غربي المملكة.

وأوضح المالكي، وفقاً لما ورد عن فضائية "سكاي نيوز عربية" اليوم الخميس، أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية غير المسؤولة"، مشيرا إلى كشف وإسقاط هذه الطائرات.

وقال: "إننا نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".