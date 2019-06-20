كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 18 عنصراً من داعش الصحراء الكبرى في عملية نيجرية فرنسية أمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 18 إرهابياً من داعش في الصحراء الكبرى في عملية مشتركة للقوات المسلحة النيجرية، والفرنسية، والأمريكية بين 8 و 18 يونيو الجاري، في غرب النيجر بالقرب من مالي، وفق ما ذكرت حكومة النيجر الخميس.

وقالت وزارة الدفاع النيجرية في بيان: "نُفذت عملية عسكرية مشتركة كبرى جمعت القوات المسلحة النيجرية، وقوة برخان الفرنسية، بدعم من الشركاء الأمريكيين بين 8 و18 يونيو (حزيران). قُضي في معسكر العدو على 18 إرهابياً، وأُسر5، بينهم ثلاثة نيجريين". وأكد البيان أن الجانب النيجري لم يتكبد "خسائر بشرية أو مادية".