كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة الإيرانية: اندلاع تجمعات احتجاجية ضد نظام الملالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المقاومة الإيرانية إنه اندلعت تجمعات احتجاجية لناشطي البيئة أمام مقر محافظة أصفهان، مشيرة إلى أن ناشطو البيئة نظموا تجمعًا احتجاجيًا أمام مقر محافظة أصفهان، تزامنًا مع اجتماع بين وزيرالطاقة لنظام الملالي ومحافظ أصفهان.

وكان المحتجون يحملون بعض اللافتات كتب عليها: " نريد نهر”زاينده رود“ حيًا دوما.. ليس نهرزاينده رود قناة لإيصال المياه".

وتجدر الإشارة إلى أنه في الأيام الأخيرة، قامت قوات الحرس بإغلاق النهر تدريجيًا لكي تستطيع نقل المياه إلى مدينة يزد وإيصال المياه إلى المنشآت والمصانع التابعة لها بالمدينة ويقال أنه في الأيام المقبلة سيتم إعادة جفاف نهرزاينده رود.

وفي مدينة خرم آباد، اندلعت أيضا تجمعات احتجاجية لمجموعة من أهالي بروجرد أمام مقر المحافظة، اعتراضاً على عدم حسم الأراضي التعاونية لوكالة سيارات الأجرة.

