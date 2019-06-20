كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. اللقطات الأولى لإسقاط إيران الطائرة الأمريكية في مياه الخليج (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الحرس الثوري الإيراني فيديو يظهر كيفية إسقاط طائرة التجسس الأمريكية المسيرة فجر يوم الخميس بعد دخولها أجواء البلاد.وكانت قد أسقطت إيران بصاروخ أرض-جو صباح اليوم الخميس، طائرة بدون طيار أمريكية فوق مياه مضيق هرمز، حسبما قال الجيش الأمريكي.

وقال الكابتن بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي، إن الطائرة التي أسقطت هي طائرة استطلاع.

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ووصف ما حدث بأنه "هجوم غير مبرر على مورد (سلاح) استطلاع أمريكي في الأجواء الدولية"، وقال إن إعلان إيران أن الطائرة استُهدفت في الأجواء الإيرانية "كاذب".