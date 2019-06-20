كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: إيران ارتكبت خطأً كبيراً من خلال إسقاط الطائرة بدون طيار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن إيران ارتكبت "خطأً كبيرًا للغاية" بإسقاط طائرة عسكرية أمريكية بدون طيار.

حيث قالت طهران إنها كانت في مهمة تجسس فوق أراضيها، في حادث أثار مخاوف من نشوب صراع عسكري أوسع في الشرق الأوسط.

وإن الولايات المتحدة، التي وصفت هذا الحدث بأنه "هجوم غير مبرر" في المجال الجوي الدولي، تواصل حملة لعزل إيران لإحتواء برامجها الصاروخية والبلورية وتقييد دورها في الحروب الإقليمية.

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وكان هذا هو الأحدث في سلسلة متصاعدة من الحوادث في منطقة الخليج، وهو شريان حاسم لإمدادات النفط العالمية، منذ منتصف مايو بما في ذلك ضربات تفجيرية على ست ناقلات نفط في الوقت الذي تتجه فيه طهران وواشنطن نحو المواجهة.

حيث قال ترامب علي حسابة علي شخصي بتويتر "لقد ارتكبت إيران خطأً كبيرًا!"

ولم يتضح كيف سترد الولايات المتحدة، وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أكبر ديموقراطية في الكونغرس، إن واشنطن ليس لديها رغبة في الحرب مع إيران.

