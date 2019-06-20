كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاردينال سري لانكي: الحكومة تقوم بإخفاء الحقيقة على هجمات عيد الفصح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه رئيس الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا يوم الخميس انتقادات حادة للحكومة بشأن هجمات عيد الفصح التي أودت بحياة أكثر من 250 شخصًا، وانتقد "عدم الاهتمام التام" بتحديد سبب تجاهل تقارير المخابرات.

حيث تحدث الكاردينال مالكولم رانجيث عن إحباطه قبل ساعات فقط من موعد لقاءه مع البابا فرانسيس وعرض فيديو للحبر على صور مع الصور الفوتوغرافية لهجمات 21 أبريل نيسان على ثلاث كنائس وأربعة فنادق.

وقد أعلن مسؤولو تنظيم داعش عن هذه الهجمات.

وقال رانجيث للصحفيين "كان هناك نقص خطير في المسؤولية من جانب الحكومة."

حيث انتقد الرئيس مايتريبالا سيريسينا تحقيقًا برلمانيًا، حيث اتهمه البعض بإساءة معاملة الأمن القومي.

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وقال رانجيث (71 عاما) إن أجهزة المخابرات الهندية أبلغت سريلانكا أول مرة في 4 أبريل بالهجوم الوشيك وثلاث مرات أخرى، بما في ذلك مكالمة هاتفية الساعة 6:45 من صباح يوم الانفجارات.

وقال في رد على سؤال "كان من الممكن منع هذه الكارثة لأنه لو علمت أن هناك هجومًا مخططًا لكنت أغلقت الكنائس وأبلغت الناس بالعودة إلى ديارهم".

حيث تحاول لجنة اختيار برلمانية برئاسة حلفاء منافس سيريسينا رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغ تحديد الثغرات المحتملة التي سمحت بحدوث الهجمات.

وقال الكاردينال: هناك محاولة لإخفاء (الحقائق).

