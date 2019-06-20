أمل حجازي لن أتخلى عن الحجاب مقابل كنوز الدنيا

صرحت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، خلال أحد البرامج التلفزيونية، بأن كنوز الدنيا لن تدفعها إلى التخلي عن الحجاب.

وسألتها مقدمة البرنامج علا فارس: «لو قدم إليك مبلغ مالي ضخم مقابل نزعك الحجاب فهل توافقين؟»، فردت أمل على السؤال بأن جزمت في الأمر، وأكدت أنه من المستحيل أن تنزع الحجاب حتى لو قدمت لها كنوز الدنيا، وأضافت: «لو كنت أبحث عن المال لما ابتعدت عن المجال الفني، فقد كنت أكسب الكثير من نشاطاتي الفنية».

وكشفت أمل أن السعادة والراحة اللتين تشعر بها حاليا لم تكن تحس بهما قبل وضعها الحجاب، وبالرغم من أنها كانت تعيش حياة سعيدة مع أبنائها وزوجها، فإنها الآن تشعر بسلام داخلي غريب.