فرق أمنية وكلاب بوليسية وكاميرات مراقبة ووحدات خاصة لتأمين الدورته الـ18 لموازين- فيديو

فيديو: عبد الله آيت شريف

استنفرت مختلف المصالح الأمنية في مدينة الرباط مواردها البشرية، واللوجستية لتأمين فعاليات الدورة 18 لمهرجان موازين برسم عام 2019، التي سيشارك فيها أزيد من 80 فنانا ما بين عالميين، ومغاربة، وفرق موسيقية متنوعة.

وخصصت المديرية العامة للأمن الوطني رجالها من الدراجين، ووحدات التدخل السريع، فضلا عن الكلاب البوليسية المدربة، ووسائل لوجستية مختلفة، لتأمين المشاركين في الدورة، وجمهورها على حد السواء.

ومن جهتها، سخرت أجهزة الاستعلامات للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وكذا مديرية الدراسات، والمستندات “لادجيد”، مواردها البشرية، واللوجستية للمشاركة في العملية، جنبا إلى جنب مع عناصر الأمن، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، وجهاز الوقاية المدنية لتأمين، وإنجاح الدورة.

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كما تشارك فرق أمنية خاصة، تابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لتكون مستعدة للتدخل في عمليات نوعية، وفق ما اطلع عليه “اليوم 24” في محيط منصة السويسي، فيما جرى تعزيز الاحتياطات الأمنية بوحدة للمراقبة عبر كاميرات مثبتة بكافة أرجاء المنطقة.

وفي هذا الصدد، أكد عبد الرزاق الرميشي والي الأمن، ورئيس المنطقة الأمنية “التقدم” في الرباط، في تصريح “لليوم 24″، أن المصالح الأمنية استكملت استعداداتها لمواجهة أي أخطار من شأنها أن تمس بالسير العادي لهذه التظاهرة الدولية، أو التشويش عليها.

وأضاف المتحدث نفسه أن ولاية أمن الرباط وضعت بروتوكولا شموليا ستنفذه مختلف المصالح الأمنية في كافة تشكيلاتها على مستوى مختلف محطات المهرجان، في منصات السويسي، وأبورقراق، ومآثر شالة، ومنصة سلا، وكذا مسرح محمد الخامس.