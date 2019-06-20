الجامعة تستخلص اليوم تأشيرة لاعب الوداد للمشاركة في “الكان”

باشرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، صباح اليوم الخميس، إجراءات استخلاص تأشيرة اللاعب أشرف داري ولوج الأراضي المصرية لتمكينه من الالتحاق بالمنتخب الوطني قصد المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا.

وعلم ” اليوم 24″، من مصدر جامعي جيد الإطلاع، أن المكلف باستخلاص تأشيرات وفد الجهاز المكلف بتسيير شؤون الكرة وطنيا، حل صباح اليوم بالسفارة المصرية بشارع الجزائر بالرباط لمباشرة الإجراءات، قصد استخلاص تأشيرة سفر اللاعب داري.

وشدد المصدر ذاته على كون المسؤول سيتوصل بجواز مدافع الوداد في اليوم نفسه في حدود الرابعة عصرا، حتى يتسنى له التوجه صوب القاهرة للالتحاق ببعثة “الأسود”.

واستنجد الناخب الوطني هيرفي رونار بلاعب الوداد داري بعد الإصابة التي ألمت بالمدافع مروان داكوستا.