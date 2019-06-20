الفد: “نصف المغاربة مرضى نفسيين والنصف الآخر ينتظر مواعيد الرميد

سلط الفنان الكوميدي، حسن الفد، أخيرا، الضوء على إصابة المغاربة بالأمراض النفسية، مشيرا إلى أن نصف الشعب يعاني مشكلا نفسيا، طبقا لإحصاءات وزارة الصحة .

وتحدث الفد في بث مباشر على حسابه في “أنستغرام”، مع الكوميدي الشاب أسامة رمزي، عن موضوع الأمراض النفسية، وأوضح أنها منتشرة بنسبة كبيرة إلى درجة 50 في المائة، قبل أن يستخدم الفنانان حسهما الكوميدي في الحديث عن النصف الآخر من الشعب، إذ طرحا السؤال هل هو غير معني بالأمراض النفسية، فأجاب الفد أنه ينتظر الخضوع لفحص باستخدام الرميد، الذي يمنحه مواعيد بتواريخ بعيدة قد تصل إلى سنة.

وناقش الفنانان الكوميديان الموضوع بحس كوميدي، لكنهما وجها، عبر ذلك، انتقادا إلى واقع تواريخ المواعيد، التي تمنح للمرضى، الذين يتوفرون على بطاقة الرميد.